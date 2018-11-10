İstanbul Avcılar'da zincirleme trafik kazası!
6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.10 Kasım 2018 Cumartesi 08:01
D-100 karayolu Londra Asfaltı Caddesi Topkapı istikameti yan yolda sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen iki otomobil ve aynı istikamette ilerleyen taksi ile başka bir araç çarpıştı.
Yol kenarında park halindeki iki otomobilin de hasar gördüğü kazanın ardından olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaklaşık bir saat kapalı kalan yolda ulaşım, hasarlı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
YORUM YAZ