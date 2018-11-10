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İstanbul Avcılar'da zincirleme trafik kazası!

6 aracın karıştığı zincirleme trafik  kazasında 6 kişi yaralandı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 08:01
İstanbul Avcılar'da zincirleme trafik kazası!

D-100 karayolu Londra Asfaltı Caddesi Topkapı  istikameti yan yolda sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen iki otomobil ve aynı  istikamette ilerleyen taksi ile başka bir araç çarpıştı.

Yol kenarında park halindeki iki otomobilin de hasar gördüğü kazanın  ardından olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere  kaldırıldı.

Yaklaşık bir saat kapalı kalan yolda ulaşım, hasarlı araçların  kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 08:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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