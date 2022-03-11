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Ekonomi İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor
Ekonomi

İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor

İstanbul Atlas Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 12:21:00 -
İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular, 11.03.2022 tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitenin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na şahsen/posta yolu ile yapılacak.

Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Yeri : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No: 40/2 Kağıthane/İSTANBUL / 444 34 39

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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