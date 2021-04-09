İstanbul Atlas Üniversitesi akademik kadrolarını güçlendiriyor
İstanbul Atlas Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca 37 Öğretim Üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre başvurular 26.04.2021 tarihine kadar Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No: 40/2 Kağıthane/İSTANBUL / 444 34 39 adresine yapılabilecek.
Başvurular, Üniversitenin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’ na şahsen/posta yolu ile yapılabilecek. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular ise dikkate alınmayacak.
İlana başvuru ile ilgili belge / bilgilere üniversitemizin www.atlas.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
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