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Gündem İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı
Gündem

İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu'nun her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldığını, TEM Otoyolu'nda ise çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 10:01:00 -
İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle trafiğe kapanan yollarda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı. TEM Otoyolu'nun ulaşıma açılması için ise çalışmalar devam ediyor.

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