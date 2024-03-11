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Gündem İstanbul, Ankara, Bursa! Anketlerde son durum
Gündem

İstanbul, Ankara, Bursa! Anketlerde son durum

Yeniakit Publisher
2024-03-11 23:18:00 -

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala katıldığı canlı yayında, anketlerde en çok merak edilen şehirler arasında yer alan İstanbul, Ankara ve Bursa'daki son durumu açıkladı.

Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un programına konuk olan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ala, seçimlere 19 gün kala son anket verilerini açıkladı.

Bursa'da son durum

Mehmet Akif Ersoy'un 'Bursa riskli mi?' sorusuna Efkan Ala, ''Bursa'da gayet durumumuz iyi. Bursa her seçimde muhalefet tarafından dile getiriliyor. Hatırlarsanız daha önceki seçimlerde sayın Kılıçdaroğlu 'Bursa'yı alıyoruz' demişti! Olmadı, olmaz. Çünkü Bursa önemli bir magakent. Üretimi ciddiye alan bir iktidar ve onunla işbirliği içinde çalışan bir yerel yönetim var.'' diye yanıt verdi.

İstanbul ve Ankara'da durum ne?

Ersoy'un ''CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara'da iş bitti. Biz büyük bir farkla aldık' sözünü hatırlatınca Efkan Ala İstanbul ve Ankara'daki son durumu paylaştı.
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Ala açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

'Bizim anketler öyle söylemiyor'

Bir siyasetçi temennisini söylüyor. Bizim anketler öyle söylemiyor. En çok anketten anlayan en çok anket yapan bir partiyiz. Baş başa ciddi bir yarış var. Ben arkadaşlarımızın ipi göğüslüyeceğini düşünüyorum. Millet iradesinin sandıktan çıkmadan kesin bir şekilde değerlendirilmesi yanlış bir şey.

Bütün veriler Murat Kurum'u gösteriyor

İstanbul'a gelince! Çok donanımlı İstanbul'un tam da ihtiyacı olan, İstanbul'u alıp ileriye taşıyacak arkadaşımız Murat Kurum çalışmalarını yürütüyor. Bütün verilen Murat Kurum'un seçileceğini gösteriyor. Çünkü bu konuda yetkin bir arkadaşımız. İstanbul inanılmaz hizmetlere kavuşacaktır. Hükümetimizle birlikte İstanbul layık olduğu hizmetlere kavuşacaktır. Görüyoruz İstanbul'un 5 yılda ne kadar geri kaldığını.

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