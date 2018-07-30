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“İstanbul, altın saklamada dünyanın merkezi olabilir”

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Üst Yöneticisi (CEO) Ayşen Esen, dünyanın altınmerkezi olarak İstanbul’u konumlamak için altın ile ilgili bütün kurumların birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:53
“İstanbul, altın saklamada dünyanın merkezi olabilir”

Esen, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB, Borsa İstanbul, İstanbul Altın Rafinerisi, Takasbank, SPK gibi kurumların yetkililerinden Altın Kurulu oluşturulması atılacak adımları hızlandıracaktır. Sistem oluşturulsa ülkeler altınlarını İngiltere’de tutmak yerine Türkiye’de tutabilir. Orta Doğu ülkeleri, Türki Cumhuriyetler altınını Türkiye’de tutabilir. Dünya altın ticaretinin merkezi olarak İstanbul belirlendiği takdirde Türkiye’nin gideceği çok yer var” dedi.

Altın fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Esen, dünya piyasalarına bakıldığında altının onsunun dolar bazındaki fiyatının düştüğünü anımsatarak, dolar kurları yüksek seyrettiği için Türkiye’deki altının TL fiyatında düşme olmadığını kaydetti.

Esen, dünyada meydana gelen ekonomik gelişmelerin yanı sıra dünya siyasetçilerinin yorumlarının da altın fiyatlarına etki ettiğini ifade ederek, Türkiye’deki seçimlerin istikrar yönünde sonuçlandığını, dünyada ve Türkiye’de beklentilerin değişken olduğu bir ortamda fiyatlara ilişkin öngörüde bulunmanın zor olduğunu söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:53
  1. İstanbul Altın Rafinerisi
  2. Ayşen Esen

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