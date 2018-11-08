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İstanbul Aksaray'da otobüs tramvay hattına girdi

Aksaray'da halk otobüsü tramvay hattına girdi. Otobüs, katener telini kopardı.

08 Kasım 2018 Perşembe 09:38
İstanbul Aksaray'da otobüs tramvay hattına girdi

Aksaray'da halk otobüsünün tramvay yoluna girmesi nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar hattındaki seferler Bağcılar-Yusufpaşa ve Beyazıt- Kabataş arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, bir halk otobüsünün Aksaray viyadük bölgesinde tramvay hattına girdiği belirtilerek, "Halk otobüsünün katener teline zarar vermesiyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferler, Bağcılar-Yusufpaşa ve Beyazıt-Kabataş arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 09:38
  1. İstanbul
  2. Aksaray
  3. otobüs kazası
  4. tramvay

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