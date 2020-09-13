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Aktüel İstanbul Adliyesi önündeki silahlı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı
Aktüel

İstanbul Adliyesi önündeki silahlı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı

Kavgaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri basınla paylaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 14:41:57 -
İstanbul Adliyesi önündeki silahlı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Adalet Sarayı önündeki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Adliye önündeki özel otopark alanında bir davanın tarafları olan iki grup arasında 9 Eylül'de çıkan kavgada gözaltına alınan 5 kişinin Asayiş Şube Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakılırken, Kadir Ç. ve Baran T. adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar, tutuklandı.

Ayrıca yaşanan kavga anında tarafların ateş etme görüntüleri de basın mensuplarıyla paylaşıldı.

- Olay

Gaziosmanpaşa'da 2018 yılında Ahmet K.'nin ölümüne, 2 kişinin ise yaralanmasına ilişkin İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın 9 Eylül'de görülen ilk duruşmasına, ölen Ahmet K.'nin yakınları ile tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı.

Taraflar arasında duruşma salonunda başlayan tartışma, duruşma sonrası adliye önünde kavgaya dönüştü.

Şüphelilerden bazıları kavga sırasında karşı taraftakilere silahla ateş etti. Adliye önünde hazır bekleyen Çevik Kuvvet polisinin anında müdahalede bulunduğu olayda 5 kişi gözaltına alınmıştı.

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