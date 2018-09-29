İstanbul Acıbadem semalarındaki o cisimler bakın neymiş!
Acıbadem'de bir evden çekilen görüntülerde, yabancı cisim söylentilerini ve dünya dışı varlıklara dair tartışmaları yeniden gündeme taşımıştı ancak konunun uzmanı Dr Langbroek cisimlerle ilgili son noktayı belirtti.29 Eylül 2018 Cumartesi 09:59
İstanbul'da dün akşam saatlerinde oldukça ilginç görüntüler kaydedildi. Amatör bir kamerayla görüntülenen gökyüzü cisimlerinin ne olduğu sosyal medyada tartışmalara sebep olmuştu.
Konuyu araştıran Gökhan Ertaş Sosyal medya'da meteorlar, asteroidler ve uyduların yörüngesi konusunda dünyaca ünlü uzman Dr Marco Langbroek'e sordu. Langbroek cismin göktaşı yada uzay enkazı değil askeri amaçlı kullanılan 'paraşütlü aydınlatma fişeği' olduğunu söyledi.
Ancak askeri aydınlatma fişeğinin o anda ne amaçla kullanıldığı hakkında araştırmalar devam ediyor.
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