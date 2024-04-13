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Sosyal Medya İstanbul 90’lı yıllara dönüyor! ‘Kent Uzlaşısı’ndan çöp dağları çıktı
Sosyal Medya

İstanbul 90’lı yıllara dönüyor! ‘Kent Uzlaşısı’ndan çöp dağları çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-13 15:01:00 - 2024-04-13 15:01:44

CHP Kent Uzlaşısı kararı ile Esenyurt ilçesinde gösterdiği adayı geri çekerek DEM’in tavsiye ettiği adayı partisinden gösterdi. Seçimleri kazanan aday Ahmet Özer hemen işbaşı yapıp Esenyurt’un çöplerini temizlemek için kolları sıvayacağına Belediye başkanı seçilir seçilmez yine CHP’li olan eski başkanı eleştirmeye başladı. Bir vatandaşın kamerasından görünen ilginç çöp manzaraları 90’lı yılların İstanbul’unu hatırlattı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer önceki dönem belediye başkanı Kemal Deniz Bozkurt'tan boş bir kasa ve 3 milyar liralık borç devraldığını söyleyerek tembelliğine gerekçe gösterdi. Haliyle temizlik hizmetlerinde aksamalar yaşanıyor. Esenyurt’un pek çok yerinde çöp konteynırı bakımsız bir halde bekliyor. Bir vatandaşın otomobilinden çektiği görüntüler Sosyal medyada hızla yayıldı. İşte 31 Mart sonrası görüntülenen Esenyurt’un 90’lı yılları andıran sokakları…

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