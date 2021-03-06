İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre, 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alıacağı vurgulandı.

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara web sayfası www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilineceği açıklandı.

BAŞVURU BELGELERİ



1- Başvuru Dilekçesi

2- YÖK formatında Türkçe özgeçmiş.

3- 1 adet Fotoğraf.

4- Nüfus cüzdan fotokopisi.

5- Öğrenim Belgeleri (lisans diploması, resmi lisans transkripti (asıl veya onaylı suret olarak).

6- Yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından alınan diploma denkliklerini gösteren onaylı belge.

7- Atama yapılacak programın Lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES Sonuç Belgesi.

8- YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav belgesi.

9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu gösterir belge.

10- Adli Sicil Kaydı

11- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

12- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirleneceği açıklandı.

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