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Ekonomi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacağını açıkladı
Ekonomi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacağını açıkladı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, 7 öğretim üyesi almak üzere ilan açtı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 13:09:00 -
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre üniversitenin “2547 sayılı Kanun” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların dilekçesi ile birlikte iki (2) adet  vesikalık  fotoğrafını,  YÖK  formatlı  güncel  özgeçmişini,  nüfus  cüzdanı  suretini,  adli  sicil kaydı, noterden  veya  resmi  kurumlarca  onaylanmış  lisans,  yüksek  lisans,  doktora  belgelerinin örneklerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB) kopyası ilem Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No: 4    34764 Ümraniye/İstanbul) teslim etmeleri gerekmekte.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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