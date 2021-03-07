İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, 7 öğretim üyesi almak üzere ilan açtı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre, üniversitenin “2547 sayılı Kanun” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacak.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 20.03.2021 Cumartesi mesai bitimine kadar yapılması gerektiği belirtildi.

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