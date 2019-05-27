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İstanbul 23 Haziran seçimi öncesi son anket sonuçları

İstanbul’da 10 milyon 5 bin seçmen 23 Haziran 2019 Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için yeniden sandık başına gidecek. İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonuçları son durum merak edilmeye devam ediyor. Bir yandan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu seçmenlerle buluşurken diğer yandan da 23 Haziran İstanbul seçimi öncesi son anket sonuçları da açıklandı. MAK Danışmanlık 23 Haziran seçim anket sonuçlarını açıkladı MAK İstanbul anket sonuçlarına göre, EKrem İmamoğlu % 50.3 oy oranına sahip olurken, Binali Yıldırım ise % 48.2 oya sahip olmakta.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:28
İstanbul 23 Haziran seçimi öncesi son anket sonuçları

İstanbul’da 10 milyon 5 bin seçmen 23 Haziran 2019 Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için yeniden sandık başına gidecek. İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonuçları son durum merak edilmeye devam ediyor. Bir yandan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu seçmenlerle buluşurken diğer yandan da 23 Haziran İstanbul seçimi öncesi son anket sonuçları da açıklandı. MAK Danışmanlık 23 Haziran seçim anket sonuçlarını açıkladı MAK İstanbul anket sonuçlarına göre, EKrem İmamoğlu % 50.3 oy oranına sahip olurken, Binali Yıldırım ise % 48.2 oya sahip olmakta.

İstanbul İl Seçim Kurulu, 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimde yarışacak kesin aday listesini açıkladı. AK Parti (Binali Yıldırım) CHP (Ekrem İmamoğlu), Saadet Partisi adayı (Necdet Gökçınar) ve Vatan Partisi adaylarının yanı sıra 17 bağımsız aday da yarışacak. Öte yandan 23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini Binali Yıldırım mı, yoksa Ekrem İmamoğlu mu kazanacağı daha şimdiden merak konusu olmaya devam ediyor. Vatandaşlar İstanbul 23 Haziran seçim sonuçları için son İstanbul anket sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyordu ki MAK Danışmaklık İstanbul seçimlerine ilişkin son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Son İstanbul seçim anket sonuçları

15 Mayıs 20 Mayıs tarihleri arasında yapılan 31 Mart seçimleri sonrası İstanbul seçim sonuçları algısı ve 23 Haziran seçimleri araştırma anket sonuçları MAK Araştırma tarafından yayınlandı. 31 Mart yerel seçimlerinde Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’na oy veren seçmenin 23 Haziran İstanbul seçimlerinde tercihi hangi adaydan yana olacak? MAK Danışmanlık 31 Mart yerel seçim sonuçları ile 23 Haziran’da yapılacak İBB seçimlerine ilişkin son dakika anket sonuçlarını yayınladı. İstanbul’da toplamda 11 bin kişiyle yüz yüze görüşmeler sonrası 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin anket sonuçları açıkladı.

İstanbul seçim anketi 2019. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyununuz hangi adaya vereceksiniz? Sorusunasa ankete katılan seçmenlerin yüzde 47’si Ekrem İmamoğlu derken seçmenlerin yüzde 45’i ise Binali Yıldırım dediği gözleniyor. Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar ise 0,5 oy oranına sahip.

23 Haziran İstanbul seçimleri Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ne kadar oy alıyor? İstanbul Büyükşehir belediye seçimleri 23 Haziran MAK Danışmanlık anket sonuçlarında kararsızların oyları dağılımı sonrası oluşan tablo ise şöyle Ekrem İmamoğlu yüzde 50.3 önde görünürken, Binali Yıldırım ise yüzde 48.2 oranında oya sahip olduğu görülmekte.

Yarın genel seçim olsa oyununuz hangi partiye verirsiniz? sorusuna ise Kararsızların oyu dağıtımın sonrası AK Parti 36, CHP 25, HDP 10, MHP 7, İYİ Parti 7, Saadet 1 oy aranına olduğu görülmekte.

İşte MAK Danışmanlık anket sonuçları

 

Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz (kararsızların dağılımı sonrası)

 

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:28
  1. İstanbul 23 Haziran seçimi öncesi son anket sonuçları
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  3. Son İstanbul seçim anket sonuçları
  4. İstanbul seçim anketi 2019.

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