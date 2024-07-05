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Gündem İstanbul 2 Nolu Baro’dan ‘Soykırıma dur de’ kampanyası
Gündem

İstanbul 2 Nolu Baro’dan ‘Soykırıma dur de’ kampanyası

Yeniakit Publisher
2024-07-05 15:43:00 -
İstanbul 2 Nolu Baro’dan ‘Soykırıma dur de’ kampanyası

İstanbul 2 Nolu Barosu, Gazze'de yaşanan soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları nedeniyle harekete geçiyor.

Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı tarafından yapılan açıklamada, 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 17:30'da Beyazıt Meydanı'nda buluşulacağı ve cübbelerle Sultanahmet Meydanı'na yürüneceği belirtildi.

Baro, Filistin'de yaşanan kadın ve çocuk katliamına dikkat çekerek, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yapılacak başvuruya destek amacıyla "Soykırıma Dur De!" isimli imza kampanyası başlatıyor. Bu kampanyaya, adaletin tecellisi için vicdan sahibi herkesin katılımı bekleniyor.

Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı, “Adaletin sesini birlikte yükseltelim.” diyerek tüm kurum ve kuruluşlardan destek talep etti.

Etkinlik Detayları:

Tarih: 6 Temmuz 2024, Cumartesi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saat: 17:30

Başlangıç Noktası: Beyazıt Meydanı

Bitiş Noktası: Sultanahmet Meydanı

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