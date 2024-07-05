İstanbul 2 Nolu Baro’dan ‘Soykırıma dur de’ kampanyası

Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı tarafından yapılan açıklamada, 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 17:30'da Beyazıt Meydanı'nda buluşulacağı ve cübbelerle Sultanahmet Meydanı'na yürüneceği belirtildi.

Baro, Filistin'de yaşanan kadın ve çocuk katliamına dikkat çekerek, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yapılacak başvuruya destek amacıyla "Soykırıma Dur De!" isimli imza kampanyası başlatıyor. Bu kampanyaya, adaletin tecellisi için vicdan sahibi herkesin katılımı bekleniyor.

Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı, “Adaletin sesini birlikte yükseltelim.” diyerek tüm kurum ve kuruluşlardan destek talep etti.

Etkinlik Detayları:

Tarih: 6 Temmuz 2024, Cumartesi

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Saat: 17:30

Başlangıç Noktası: Beyazıt Meydanı

Bitiş Noktası: Sultanahmet Meydanı