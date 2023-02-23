İstanbul 2 No'lu Baro'dan acıyı istismar etmek için değil dindirmek için örnek davranış!
İstanbul 2 No'lu Baro yönetimi, depremzede vatandaşlar için önemli bir adım atarak, davalardan vekalet ücreti almayacaklarını ve karşı taraftan alınacak ücretin de yetim kalan depremzede çocuklara bağışlanacağını duyurdu.
Yeniakit.com.tr
Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketlerinin yaralarını sarmak için çabalarken, deprem istismarcıları ise yaşanan acıyı siyasallaştırarak ülkeyi kutuplaştırmayı sürdürüyor.
Öte yandan Türk milletinin birlik ve beraberliğini simgeleyen önemli adımlarda atılıyor.
İstanbul 2 Nolu Baro yönetimi örnek olacak bir karara imza attı.
İstanbul 2 No'lu Baro tarafından yapılan duyuruda, depremzede vatandaşlardan vekalet ücreti alınmayacağı açıklanırken, karşı tarafa hükmedilen vekalet ücretlerinin de depremzede yetimlere bağışlanacağı duyuruldu.
İstanbul 2 No'lu Baro'nun açıklaması şöyle: