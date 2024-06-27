İstanbul 2 No'lu Baro Lahey'de

RECEP YEŞİL

Sırtını haydut ABD ile kukla Avrupa'ya dayayan terörist İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze'de Filistinlileri katlediyor.

Zulme sessiz kalmayan İstanbul 2 Nolu Barosu’ndan bir heyet, Gazze’de "savaş" ve "soykırım suçu" işleyen İsrail’in cezalandırılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) bir kez daha şikayette bulmak üzere Hollanda’nın Lahey kentine gitti.

Heyeti Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal karşıladı.

Bütün hukukçuların ve insanların imtihandan geçtiğini vurgulayan İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, açıklamasında şu mesajı verdi:

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Soykırımların, insanlığa karşı suç işleyenlerin yargılanması ve cezalandırılması için tüm sürecin takipçisi olacağız.

Adalete inanan ve insanlık için adalet arayan herkesi bu anlamlı süreci takip etmek için gazzeiçinimza.org adresine davet ediyoruz.

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