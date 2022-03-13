İstanbul uzun yıllar sonra mart ayında kar yağışıyla karşı karşıya kaldı. Bu sebeple mega kentte pek çok tedbir uygulandı. Peki, motokuryeler çalışıyor mu?

İstanbul 14 Mart Pazartesi motosiklet yasağı olacak mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet yasağına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, paylaşımında “Kıymetli İstanbullular; 14 Mart Pazartesi (Yarın) 10.00’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Ali Yerlikaya, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada "Motokuryeler, motor ve scooterların 10 Mart 2022 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına, karar verildi" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul'da kar etkisini yitirmeye başladı. Mega kentte 14 Mart Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor.

9 Mart'ta İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine, İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.