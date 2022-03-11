İstanbullular kar yağışının kaç gün daha devam edeceğini araştırıyor. Peki, İstanbul’da yarın kar var mı?

İstanbul 12 Mart Cumartesi hava durumu | İstanbul yarın kar var mı?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmelere göre kentte bu gece ve yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışının etkisini daha da artıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışıyla ilgili, vatandaşlardan ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şen, paylaşımında “Bugün Karadeniz'in batısındaki alçak basıncın oluşturduğu kar yağışı öğleden sonra Anadolu yakasında yoğunluğunu sürdürecek. Akşamüstü biraz hafifleyecek. Nedeni bu siklonun (alçak basınç merkezi) doğuya kayması. İstanbul'da yarın (cumartesi) öğleden evvel tekrar kuvvetlenecek. Bu nedenle yarın da önlemlerimizi almayı sürdürelim” ifadelerini kullandı.