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Gündem İstanbul 1 No'lu Baro'dan devlete küstahlık! Hukuku avukatlar tanımazlarsa kim tanır?
Gündem

İstanbul 1 No'lu Baro'dan devlete küstahlık! Hukuku avukatlar tanımazlarsa kim tanır?

İstanbul 1 No'lu Baro Başkanı Filiz Saraç, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar'ın ilgili dağıtım yerlerine gönderdiği barolara ilişkin kanun düzenlemesini hedef alarak, İstanbul 1 No'lu Baro'nun dışındaki baroları tanımadıklarını belirtip, devlete meydan okudu.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 18:27:00 -
İstanbul 1 No'lu Baro'dan devlete küstahlık! Hukuku avukatlar tanımazlarsa kim tanır?

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul 1 No'lu Baro, devlete küstahça meydan okudu.

İstanbul 1 No'lu Baro Başkanı Filiz Saraç, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar'ın ilgili dağıtım yerlerine gönderdiği baro düzenlemesine ilişkin yazıyı Twitter hesabından paylaştı.

Saraç, hukuki kapsamda düzenlenmiş baroları tanımadıklarını belirterek, haddi aşan ifadeler kullandı.

Saraç mesajında, "Barolar bağımsızdır. Avukatlar bağımsızdır. Biz 144 yıllık ve 59 bin 754 üyesi bulunan İstanbul Barosu'yuz; 2 No'lu bürolarınız değiliz. Ayrıca 2 Nolu'nun tüzel kişilik kazandığı da sizin iddianızdır. Kurduğunuz büroları numaralandırabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakan Öztatar tarafından dağıtım yerlerine gönderilen belge şöyle:

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