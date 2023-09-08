İştahı bıçak gibi kestiği kanıtlandı: Kalp krizi için tercih edilen içecek için adım adım tarifi! Rezenenin faydaları

METABOLİZMA HIZLANDIRICI ETKİYE SAHİP

Doğanın bizlere sunduğu armağanlar arasında yer alan esansiyel yağlar birçok sağlık sorununa yardımcı olabiliyor. Rezene tohumu yağı ise metabolizma hızlandırıcı etkiye sahip. Rezene tohumu yağı, düzenli tüketildiğinde iştahı kontrol altına alıyor ve metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecini yolunu koyuyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNE DESTEK SAĞLIYOR

Etkileri sadece kilo verdirmekle kısıtlı değil. Bunun yanı sıra iyi bir antioksidan kaynağıdır ve vücuttaki serbest radikallerle savaşır. Sindirim sistemine de destek sağlayan rezene tohumu yağı, bağırsak problemlerinin de üstesinden gelir.

VÜCUDUN SU TUTMASININ DA ÖNÜNE GEÇİLMİŞ OLUR

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Metabolik güçlendirici olan bu yağ, vücuttaki yağların parçalanmasına destek olur. Düzenli tüketildiğinde idrara çıkma isteğini artırır. Bu sayede vücudun su tutmasının da önüne geçilmiş olur.

REZENE TOHUMU YAĞI NASIL KULLANILIR?

Her sabah yemeklerden 15 dakika önce bir bardak ılık suyun içine 2 damla damlatın ve suyu için. Bu süreçte diyetiniz de önem taşıyor. Sadece rezene yağıyla kilo vermeniz zor olabilir. Diyet aşamasında karbonhidrat alımını azaltmalı ve bolca hareket etmelisiniz. Her şeyden önce yapmanız gereken şey ise rezene yağını kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Rezene çayı da karaciğer fonksiyonlarını desteklediği için dolaylı olarak kalp sağlığı üzerinde de etkilidir. Rezene yine içerdiği lif ile kolesterolün yeniden emilmesini engelleyerek kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Rezene çayları içmek

Her bünyede farklı etki gösterebileceği gerçeğini bilerek rezene, karanfil ve tarçın tüketimi de kalp çarpıntısına iyi gelen doğal yöntemlerdendi