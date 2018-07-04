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İştah kontrolü nasıl sağlanır?

Zayıflama yolunda ilerleyen birçok kişi iştahlarını kontrol altında tutamadıklarından çok şikayetçidirler. Bunun sonucunda ise zayıflama programlarında istenilen sonuçlar alınamamaktadır.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:38
İştah kontrolü nasıl sağlanır?

İŞTAH NASIL KONTROL EDİLİR?

İştah kontrolünün sağlanmasındaki en büyük etken iradede gizlidir. Kişilerin iradesi ne derece güçlüyse iştah kontrolünü sağlamada da o derece başarılı olmaktadırlar. Aksine iradesi zayıf insanların iştahlarının kontrollerini kolay bir şekilde sağladıklarını söylemek güç olacaktır.

Dolayısıyla bunun önüne geçebilmek için öncelikle iradenin güçlenmesi sağlanmasıdır. Bunun yanında tabii ki kişilerin işlerini kolaylaştıracak birtakım etmenler mevcuttur.

Bunlardan biri günlük yeme alışkanlıkları gözden geçirilmelidir. Örneğin bir hafta boyunca kişilerin her akşam o gün ne yedikleri yazılabilir. Bir hafta sonrasında kişiler kendilerinin analizini çok rahat yapabileceklerdir. Örneğin bu analizde ara atıştırma çoksa bunu azaltma yoluna gidebilirler. Ya da abur cubur diye tabir edilen işlenmiş gıdaların tüketimi fazlaysa bunu azaltmalıdırlar.

Daha sonraki hafta bu plan uygulanarak analiz tekrar edilir. Sonraki hafta bir daha tekrar edilir. Böylelikle kişiler kendilerindeki değişimin farkına varabileceklerdir. Ve gün geçtikçe göreceklerdir ki iştahlarının kontrolünü sağlayabilmektedirler.

Bir diğer etmen ise kişilerin sosyal hayatları ile ilgili olabilmektedir. Örneğin iştahı oldukça kabarık olan bir kişi gün geçtikçe kilo alacaktır. Bu kilo ise vücudunun şeklini bozacak ve itici bir görüntüye sahip olacaklardır. Kişiler ana öğünler dışındaki yemek yiyişlerinde bu olguyu hatırlayabilirler.

“ Eğer ben bu şekilde yemeye devam edersem sosyal hayatımda olumsuz karşılanabilirim. “ şeklindeki bir düşünce kişilerin iştahlarını kontrol etmeye itecektir.

İştahın kontrol edilmesi deyince akla sadece çok yeme gelmemelidir. İştahsızlık da bir iştah kontrol problemidir. Birçok kişi iştahsızlıklarıyla başa çıkamamaktadır. Böyle bir yapıda olan kişiler, onlar için oldukça güç olsa bile kendilerini zorlayarak düzenli bir iştah programını hayatlarına yerleştirmelidirler. İştahsızlığın birçok hastalığın öncüsü olduğu asla unutulmamalıdır.

Kişiler günlük hayatlarında önce kendilerinin analizlerini yapıp daha sonrasında iştah kontrolü sağlama yoluna gidebilirler. Böylelikle sağlıklı bir yaşam sürdürülmüş olunur.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:38
  1. yaşam
  2. sağlık
  3. iştah kontrolü
  4. iştahsızlık
  5. iştah
  6. pratik bilgiler

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