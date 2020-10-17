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Aktüel İstabul'da hırsızlık zanlıları suçüstü yakalandı
Aktüel

İstabul'da hırsızlık zanlıları suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 13:19:15 -
İstabul'da hırsızlık zanlıları suçüstü yakalandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ekim'de Zafer Mahallesi Görgülü Sokak'ta 2 şüphelinin çaldıkları ürünleri araca yükledikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yerine gelen polisleri görünce kaçmaya çalışan şüpheli Ercan E. ve Koray C. kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ercan E'nin 7 farklı hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.

Şüphelilerin kullandığı aracın sahte plakalı olduğu, yediemin otoparkına çekildiği ifade edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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