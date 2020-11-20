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Ekonomi İstabul'da ekmekte büyük oyun!
Ekonomi

İstabul'da ekmekte büyük oyun!

İstanbul’da fırınlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 200 gram ekmeğin 1,5 liraya bazı fırınlarda ise 2 liraya satıldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 18:23:00 -
İstabul'da ekmekte büyük oyun!

İstanbul-Bağcılar'da Kaymakamlık ve İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünce 121 fırın denetlendi. Denetimler, fırınlarda farklı fiyat tarifesinin uygulandığını ortaya çıkardı.

"Fırıncılar Odası'nın tarifesini uyguluyorduk"

Denetim yapan ekipler, tek tek fırınlara girdi ve gramaj ile fiyat kontrolü yaptı. Denetimler esnasında fırınların iki farklı fiyat tarifesi astığı görüldü. Bazı fırınlarda 200 gram ekmeğin 1,5 lira, bazı fırınlarda ise 2 liraya satıldığı tespit edildi. Fırın işletmecileri ekiplerce ikaz edildi, 2 lira yazan fiyat tabelalarının indirilmesi istendi. 200 gram ekmeği 2 liradan satan fırın işletmecisi Nuri Sönmez, "İstanbul Fırıncılar Odası'nın tarifesini uyguluyorduk" iddiasında bulundu.

Bağcılar Kaymakamı: Fırıncılar Odası'nı tarife verme yetkisi yok

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ise, "Bu astığınız fiyatlar resmi fiyatlar değil. Kendinize göre oluşturduğunuz fiyatlar ve bununla ilgili işlem yapacağız. Fırıncılar odasının tarife verme yetkisi yok" dedi.

"200 gram ekmeğin 1,5 LİRA, 250 gram ekmeğin de 1,78 liradan fazla olmaması gerekiyor"

Denetimlerde, ekmeği 2 liradan satan fırınların tarifeyi fırıncılar odasının verdiğini ileri sürmeleri üzerine basına açıklama yapan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "9'uncu ayda İstanbul Ticaret Odası'nın ve 10'uncu ayda da İstanbul Esnaf Odaları Birliğimizin kararlaştırdığı azami bir fiyat tarifesi var. Bu tarifeler doğrultusunda ekmeğin kilogramının 7 lira 50 kuruştan daha fazla olmaması gerekiyor. Yani 200 gram ekmeğin 1,5 lira, 250 gram ekmeğin de 1,78 liradan fazla olmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Menteşe, "Fakat gördük ki bazı yerlerde 200 gram ekmeğin 2 liraya, bazı yerlerde 220 gram ekmeğin 2 lira olduğunu gördük. Bugün bu ilçemizde 121 fırında aynı anda denetim yapıyoruz. Fırıncılar odasının tek başına tarife belirleme yetkisi yoktur. Oraya da bakacağız. Burada İl Ticaret Müdürlüğümüz, İl Tarım Müdürlüğümüz, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, İstanbul Esnaf Odaları ve İstanbul Ticaret Odası 5 ayrı kurum bu fiyat tarifesini birlikte belirliyoruz. Diyorlar ya 'un fiyatları arttı' işte o maliyetler orada tartışılıyor ve onun sonucunda bir karar veriliyor. 2 ay oldu bu fiyatlar belirleneli. İstanbul genelinde 2759 fırın var. Pastaneleri de katarsak 5300 civarında toplamda." dedi.

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Yorumlar

ömer

Gaziosmanpaşada da 2 liraya satıyorlar. Neden müdahale edilmiyor. Anlamış değilim.
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