İşsizlik Sigortası Fonu, Kovid-19 sürecinin olumsuz etkisini üzerinden atıyor

İşini kaybeden sigortalılara, işsiz kaldıkları dönemde belirli bir süre gelir sağlayan İşsizlik Sigortası Fonu, çalışma hayatının güvencesi olmaya devam ediyor.

Sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyüyen fon, Kovid-19 salgınından önce 2019 yılı sonu itibarıyla 131 milyar 541 milyar 792 bin liralık rekor varlığa ulaşmıştı.

2021 yılını 90 milyar lirayla kapattı

Salgının olumsuz etkilerinin yoğun şekilde hissedilmesi üzerine şartları esnetilen kısa çalışma ödeneği, bu süreçte işi ve işçiyi korudu.

Mart 2020'den itibaren işçi ve işverenlere destek olan ödenek, salgının seyrine bağlı olarak dönem dönem süresi uzatılarak 2021'in Temmuz ayına kadar uygulandı.

Salgın döneminde çalışma hayatının korunmasına yönelik sağlanan destekler sebebiyle hacmi 90 milyar liranın altına kadar inen İşsizlik Sigortası Fonu, 2021 yılı sonunu 90 milyar 751 milyon 885 bin lira ile kapattı.

Toparlanma eğilimine giren fon, ocak ayında yaklaşık 1,6 milyar liralık artışla toplam 92 milyar 316 milyon 866 bin liralık büyüklüğe ulaştı.

Ocak ayında fonun toplam gelirleri 6 milyar 41 milyon 370 bin lira, toplam giderleri 4 milyar 476 milyon 388 bin lira oldu.