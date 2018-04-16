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İşsizlik rakamları Ocak ayında yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre Ocak ayında işsizlik yüzde 10.8 oldu

16 Nisan 2018 Pazartesi 10:05
İşsizlik rakamları Ocak ayında yükseldi

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 576 bin kişi azalarak 3 milyon 409 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,2 puanlık azalış ile yüzde 10,8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,5 puanlık azalış ile yüzde 12,7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,6 puanlık azalış ile yüzde 19,9 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,2 puanlık azalış ile yüzde 11,1 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 46,4 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 357 bin kişi artarak 28 milyon 29 bin kişi, istihdam oranı ise 1,6 puanlık artış ile yüzde 46,4 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 70 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 286 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,7’si tarım, yüzde 19,9’u sanayi, yüzde 7’si inşaat, yüzde 55,4’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,5 puan arttı. Hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payında ise değişim gözlenmedi.

İşgücüne katılma oranı yüzde 52,1 olarak gerçekleşti

İşgücü 2018 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 780 bin kişi artarak 31 milyon 438 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 52,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 71,3, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 33,2 olarak gerçekleşti.

GEÇEN SENE OCAKTA YÜZDE 11,1'Dİ

2017 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi olmuştu. İşsizlik oranı 2,3 puanlık azalış ile yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye'de işsizlik oranı, geçen sene ocak ayında yüzde 11,1 olmuştu

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 10:05
  1. EKONOMİ
  2. işsizlik rakamları

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