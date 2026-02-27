  • İSTANBUL
Ekonomi TÜİK açıkladı: İşsizlik rakamları belli oldu!
Ekonomi

TÜİK açıkladı: İşsizlik rakamları belli oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
TÜİK açıkladı: İşsizlik rakamları belli oldu!

Türkiye'de işsizlik rakamları Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak yüzde 8,1'e yükselirken, toplam işsiz sayısı 2 milyon 819 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Ocak ayında bir önceki aya göre 73 bin kişi artarak 2 milyon 819 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6 iken kadınlarda yüzde 11,0 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı ocak ayında bir önceki aya göre 516 bin kişi azalarak 31 milyon 953 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puan azalarak yüzde 47,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,9 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü, ocak ayında bir önceki aya göre 443 bin kişi azalarak 34 milyon 772 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puan azalarak yüzde 52,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,0 iken kadınlarda yüzde 34,7 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 14,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,9, kadınlarda ise yüzde 19,0 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,4 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ocak ayında bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 42,4 saat olarak gerçekleşti.

