0553 313 94 23

İşsizlik rakamları açıklandı!

2019 yılı Haziran ayına ait işsizlik rakamları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan işgücü verilerine göre haziran ayında işsizlik yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:08
İşsizlik rakamları açıklandı!

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,8 puanlık artış ile %13,0 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3,2 puanlık artış ile %15,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 5,4 puanlık artış ile %24,8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,9 puanlık artış ile %13,3 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı %46,4 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 802 bin kişi azalarak 28 milyon 512 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalış ile %46,4 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 232 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 569 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %18,9'u tarım, %19,7'si sanayi, %5,7'si inşaat, %55,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan, inşaat sektörünün payı 1,5 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,1 puan, hizmet sektörünün payı 1,7 puan arttı.

İşgücüne katılma oranı %53,3 olarak gerçekleşti

İşgücü 2019 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 137 bin kişi artarak 32 milyon 766 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %53,3 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 1 puanlık azalış ile %72,4, kadınlarda ise 0,1 puanlık artış ile %34,7 olarak gerçekleşti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:08
  1. Türkiye
  2. işsizlik rakamları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
    1. Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2..
    2. Ümraniye Dudullu’da bir kamyon, özel..
    3. Beynindeki tümörden Anka’da kurtuldu
    4. Adana'da 13 yıllık faili meçhul..
    5. Perakende satış hacmi azaldı
    6. Bodrum'da makilik alandaki yangın
    7. Ciro endeksinde artış
    8. Gökyüzü paraşütlerle renklendi
    9. Toplam ciro yüzde 12,6 arttı
    10. Süleyman Hilmi Tunahan rahmet ve..
    11. Trump: “Ruhani ile ‘şartsız’..
    12. Bu fotoğraftakilerin hepsi aynı..
    13. Çanakkale’de silah kaçakçılığı
    14. Perakende satış hacmi Temmuz’da yüzde..
    15. (Özel) Telefonla konuşmak için yüksek..
    16. İş gücü istatistikleri (1)
    17. Son hamleyi tarihi kalede yaptılar
    18. İşsizlik oranı yüzde 13 seviyesinde..
    19. İşsizlik rakamları açıklandı!
    20. ‘Antik Tarihe Genç Bakış’ ekibi ADÜ’de
    21. Otomobilin her yerini sigara..
    22. Ordu’da 4 ahşap ev alevlere teslim oldu
    23. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İdlib..
    24. İşsizlik oranı Haziran döneminde yüzde..
    25. Menzil cemaatinden açıklama: Biz..
    26. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine..
    27. Dolar/TL 5,7390 seviyesinden işlem..
    28. İşsizlik rakamları açıklandı
    29. Büyükşehir ortak akıl ile büyüyor
    30. (Özel) Sultangazi’de çocuk gelin son..
    Para para para…
    Para para para…
    Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
    Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    CHP'li Başkan, İmamoğlu'nu ti'ye alınca ortalık karıştı! Apar topar kaldırdılar
    CHP'li Başkan, İmamoğlu'nu ti'ye alınca ortalık karıştı! Apar topar kaldırdılar
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!