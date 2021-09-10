İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, temmuzda bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 1,4 puanlık artış ile yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 2,4 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı temmuzda bir önceki aya göre 1,6 puan artarak yüzde 13,9 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 23,1, istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 31,3 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 40,7 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik ve istihdam verileri

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı temmuzda bir önceki aya kıyasla 125 bin kişi artarak 28 milyon 730 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 45,1'e ulaştı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü bu ayda, bir önceki aya göre 631 bin kişi artarak 32 milyon 632 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artışla yüzde 51,2 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 17 bin kişi, hizmet sektöründe 454 bin kişi artarken sanayi sektöründe 287 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 20,7'si sanayi, yüzde 6'sı inşaat, yüzde 56,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 23,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,3 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı bu ayda geçen yılın aynı ayına göre 2,5 puan azalarak yüzde 12,1 oldu. İşsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre 585 bin kişi azalarak 4 milyon 3 bin kişi olarak kaydedildi.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdam, bu yılın temmuz ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla 2,8 puan artarak yüzde 45,8 'e çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 266 bin kişi artarak 29 milyon 206 bin kişiye yükseldi.

İş gücüne katılma oranı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 1,8 puan artarak yüzde 52,1 oldu. İş gücüne katılan sayısı 1 milyon 681 bin kişi artarak 33 milyon 209 bin kişi olarak gerçekleşti.

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı söz konusu dönemde geçen yılın aynı ayına göre 4,5 puan azalarak yüzde 29,7'ye düştü. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı ayına göre 3,9 puan azalarak yüzde 17,4 oldu.