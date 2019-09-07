İş akdi feshedilen kişilerin geçimlerini yeni bir iş bulana kadar sağlamaları amacıyla ödenen işsizlik maaşı hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde gizli. İşte, cevabını aradığınız, " İşsizlik parası için nereye başvurulur?” sorusuyla ilgili tüm ayrıntılar…

İşsizlik maaşı nedir?

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.

İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanabilir?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvuru yapmak.

İşsizlik ödeneği ne kadar devam eder?

Kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İşsizlik parası için nereye başvurulur?

İşsizlik ödeneğine başvurmak için sandığınız gibi hızlı hareket etmenize gerek yok. "Eyvah bir-iki gün içerisinde başvuru yapmadım. Maaş alamayacak mıyım?" endişesi yaşıyorsanız; yüreğinize su serpelim. İşsizlik ödeneğine başvurmanız için iş akdinizin feshinden sonra 30 günlük zamanının var. Peki, işsizlik maaşı için nasıl başvuru yapılır? Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.