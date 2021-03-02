  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İşsizlik maaşı yattı m? Kısa çalışma ödeneği hesaplara yattı mı?
Ekonomi

İşsizlik maaşı yattı m? Kısa çalışma ödeneği hesaplara yattı mı?

Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, korona salgının nedeniyle kısa çalışma ödeneği ile işsizlik maaşı alan vatandaşların merakla beklediği şubat ayı kısa çalışma ödeneği ile işsizlik parası ödemelerine ilişkin müjdeli haberi verdi. Peki işsizlik maaşı yattı m? Kısa çalışma ödeneği hesaplara yattı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-02 11:38:00 - 2021-03-02 11:39:19
İşsizlik maaşı yattı m? Kısa çalışma ödeneği hesaplara yattı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

İşsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği nerye yatıyor?

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı. 

Daha önce son tarihi 31 Aralık olarak açıklanan kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e uzatılmıştı. Kısa çalışma ödeneği süresi ise 28 Şubat 2021 olmuştu. Kısa çalışma ödenekleri Mart 2021 sonuna kadar ödenecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir belediyeye daha kayyım atandı
Siyaset

Bir belediyeye daha kayyım atandı

Terör iltisaklı olduğu ortaya çıkan bir belediyeye daha müdahale edildi. HDP'li Erzurum Karaçoban Belediyesi'ne kayyım atandı.
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı?
Yaşam

Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı?

Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı iller? Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor..
Suudi Arabistan hac için yeni şartı açıkladı
Dünya

Suudi Arabistan hac için yeni şartı açıkladı

Suudi Arabistan, bu yıl hac farizası için koronavirüs aşısı yapılmasının temel şart olduğunu açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay