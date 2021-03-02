İşsizlik maaşı yattı m? Kısa çalışma ödeneği hesaplara yattı mı?
Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, korona salgının nedeniyle kısa çalışma ödeneği ile işsizlik maaşı alan vatandaşların merakla beklediği şubat ayı kısa çalışma ödeneği ile işsizlik parası ödemelerine ilişkin müjdeli haberi verdi. Peki işsizlik maaşı yattı m? Kısa çalışma ödeneği hesaplara yattı mı?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
İşsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği nerye yatıyor?
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.
Daha önce son tarihi 31 Aralık olarak açıklanan kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e uzatılmıştı. Kısa çalışma ödeneği süresi ise 28 Şubat 2021 olmuştu. Kısa çalışma ödenekleri Mart 2021 sonuna kadar ödenecek.