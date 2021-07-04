İşsizlik maaşı alan vatandaşlar haziran ayına ilişkin ödemelerin ayın kaçında yapılacağını araştırmaya başladı. İşsizlik maaşı hangi gün yatacak? İşsizlik maaşı bu hafta yatar mı?

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak temmuz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin 5 Temmuz Pazartesi günü banka hesaplarına yatırılacağını belirterek, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını bildirdi.

İşsizlik maaşını kimler alabilir?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.