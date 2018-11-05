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İşsizlik maaşı ne kadar olacak Ocak 2019

İşsizlik maaşını alma şartlarına uyanlar İŞKUR üzerinden işsizlik maaşı almakta. 2019 yılına gireceğimiz şu günlerde yeni yılla birlikte işsizlik maaşında da artış olacak. Pekiİşsizlik maaşı 2019’da ne kadar olacak?

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:53
İşsizlik maaşı ne kadar olacak Ocak 2019

İşsizlik maaşını alma şartlarına uyanlar İŞKUR üzerinden işsizlik maaşı almakta. 2019 yılına gireceğimiz şu günlerde yeni yılla birlikte işsizlik maaşında da artış olacak. Peki  İşsizlik maaşı 2019’da ne kadar olacak?

İşsizlik maaşı almak için iş veren tarafından işten çıkarılması, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak gerekmektedir. Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak şartını da yerine getirmenin yanında son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödeyenler işsizlik maaşı almakta.

Ocak 2019’da işsizlik maaşı ne kadar olacak?

İşsizlik maaşı da halen en düşük 805,63, en yüksek bin 611 lira 28 kuruş olarak uygulanırken; brüt asgari ücret 2 bin 532 lira olursa en düşük maaş bin 5 lira 11 kuruşa, en yüksek maaş da 2 bin 10 lira 23 kuruşa çıkacak.  Asgari ücreti 2018 yılında yüzde 14.2 oranında zam yapılmış ve brüt 2.029,50 lira, net 1.603,12 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretli günlük 67,65 lira alıyor. 1 Ocak 2019 itibariyle yeni asgari ücret geçerli olacak.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 17:53
  1. Ocak 2019’da işsizlik maaşı ne kadar olacak?
  2. işsizlik maaşı alma şartı

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