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İşsizlik maaşı ne kadar 2019 en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı

2019 asgari ücrete 416 TL zam artışı ardından işsizlik maaşında da artış söz konusu oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısında yeni asgari ücret ve AGİ zam oranlarını belirledi. Asgari ücretin artmasıyla parelel olarak 2019 yılına ilişkin işsizlik maaş oranı da arttı. Peki en düşük işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2019 en yüksek işsizlik maaşı ne kadar? İşte işsizlik maaşı son dakika zam haberleri…

26 Aralık 2018 Çarşamba 14:07
İşsizlik maaşı ne kadar 2019 en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı

2019 asgari ücrete 416 TL zam artışı ardından işsizlik maaşında da artış söz konusu oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısında yeni asgari ücret ve AGİ zam oranlarını belirledi. Asgari ücretin artmasıyla parelel olarak 2019 yılına ilişkin işsizlik maaş oranı da arttı. Peki en düşük işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2019 en yüksek işsizlik maaşı ne kadar? İşte işsizlik maaşı son dakika zam haberleri…

2019 işsizlik maaşı ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 asgari ücret son dakika net 2 bin 20 TL olarak açıkladı. Yeni asgari ücret fiyatından sonra 2019 AGİ ne fiyatları da zamlandı. Bekar çalışan bir işçinin 2019 AGİ’si 191.85, evli ve eşi çalışmayan işçinin AGİ tutarı 230.22, evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu işçinin 2019 AGİ’si 259.00 TL, evli ve eşi çalışan bir işçinin AGİ’si 191.85 TL, evli ve eşi çalışan 1 çocuklu işçinin AGİ'si 220.63TL, evli ve eşi çalışan 2 çocuklu işçinin AGİ’si ise 249.41 TL oldu. Peki 2019 asgari ücret zammı 2019 işsizlik maaşlarına nasıl yansıdı? Yeni 2019 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte son dakika 2019 yeni işsizlik rakamları…

 

Milyonlarca vatandaşın doğrudan ilgilendiren 2019 yılı asgari ücret tutarları belli oldu. Net olarak 2 bin 20 TL'ye yükseltilen asgari ücret, sadece çalışanları değil, hesaplamalarda asgari ücretin baz alındığı birçok kalemi de etkiliyor. Asgari ücrete endeksli kalemler arasında vatandaşları en çok ilgilendiren birisi de işsizlik maaşı ödemeleri. Peki işsizlik maaşı ne kadar oldu? Asgari ücrete yapılan yüzde 26,05'lik zamla birlikte işsizlik maaşı ödemeleri de artmış oldu. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olan işsizlik maaşı, en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak. 2018’de en düşük işsizlik maaşı 805 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 1.611,30 TL idi.

 

İşsizlik maaşı alabilmek için gereken şartlar nelerdir?

İşsizlik maaşının alınabilmesi için gerekli şartlar, kanunla belirlenmiştir. Kanunda yer alan ifadelere göre;

- Çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler,

- Son 120 gün içinde prim ödeyerek (şu şartın kaldırıması için çalışmalar devam ediyor) sürekli çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanla, iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde başvuru yapmaları koşuluyla maaş başvurusunda bulunabilirler.

İşsizlik maaşı alma başvuruları

Başvurular çeşitli şekilde gerçekleştirilebilir. Şartlarda da belirtildiği üzere 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresine başvuru yapılabilir. Bunlara ek olarak e- Devlet üzerinden de başvuru talebi iletilebilir. 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuru geçersiz sayılır.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 14:07
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