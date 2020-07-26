İşsizlik maaşı hangi gün yatacak?
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği alanlar bayram öncesinde paraların hesaplarına yatıp yatmayacağını araştırıyor. Pek çok kişi “İşsizlik maaşı ne zaman yatar temmuz” , “İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı?” , “Kısa çalışma ödeneği hangi gün yatar?” , “Bayramdan önce kısa çalışma ödeneği yatar mı?” konularını araştırıyor.
Koronavirüs salgını sebebiyle kısa çalışma ödeneğine başvurular değiştirildi. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek yardımı 3 ay olarak açıklandı. Ancak bu karar sonradan revize edildi ve ödemeler 1 ay daha uzatıldı. Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı.
İşsizlik maaşı hangi gün yatacak?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren yapılacağını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Ağustos'ta yapılması gereken temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektiklerini belirtti.
Kurban Bayramı'ndan önce ödemelerin yapılacağını vurgulayan Selçuk, "Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." ifadelerini kullandı.
Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemelerin, PTT üzerinden yapılacağını belirterek, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da yapılacak." bilgisini verdi.