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Ekonomi İşsizlik maaşı bu hafta yatar mı? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek?
Ekonomi

İşsizlik maaşı bu hafta yatar mı? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek?

Şubat ayı işsizlik maaşı ne zaman? İşsiz kalan vatandaşlara belirli bir süre hayatlarını idame ettirmeleri için maaş ödeniyor İşsizlik ödeneğinden yararlananlar şubat ayı maaşlarının ne zaman, ayın kaçında yatacağını merak ediyor. Peki, işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatar?

Yeniakit Publisher
2021-01-31 14:55:00 -
İşsizlik maaşı bu hafta yatar mı? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek?

İşsizlik maaşı şubat ayı ödendi mi? | İşsiz kalan vatandaşların birkaç ay yeni bir iş bulana kadar yaşamlarını idame ettirmeleri için işsizlik maaşı veriliyor. İşsizlik ödeneğinden yararlananlar şubat ayı maaşlarının ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Peki, şubat ayı işsizlik maaşı yattı mı?

İşsizlik maaşı bu hafta yatar mı? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek?

Şubat ayı işsizlik maaşının ödeneceği tarihle ilgili beklenen açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" ifadesini kullandı.

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