Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planı çerçevesinde işsizlik maaşı almadaki 120 gün prim şartına ilişkin yeni gelişmeler var. 120 gün prim ödeme şartının kalkmasıyla birlikte 12 milyon kişi işsizlik maaşını alabilecek. Peki işsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı 120 gün prim şartı kalktı mı?

AK Parti’nin 100 günlük eylem planı içinde değerlendirilen işsizlik maaş alma şartlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Meclis gündeminde bulunan kanun teklifinde yer alan düzenleme ile işsizlik maaşından yararlanmak için aranan şartlar bir tık esnetiliyor.

İşsizlik maaşı almadaki 120 gün şartı kaldırıldı mı?

Öngörülen düzenleme ile işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için aranan iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli (kesintisiz) çalışmış olma şartı esnetiliyor. “prim ödeyerek sürekli çalışmış” ibaresi, “hizmet akdine tabi” şeklinde değiştiriliyor. Aranan şart, “Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün, hizmet akdine tabi olanlardan” şekline dönüşüyor. Böylece iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olma şartı yerine, iş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılması, devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumunun ortadan kaldırılması öngörülüyor. Dolayısıyla, hizmet sözleşmesinin devam etmesi koşuluyla, son 120 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na eksik gün bildirilmesi durumunda da işsizlik sigortasından yararlanılabilecek.