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Yerel

Issız sokaklar kaplumbağaya kaldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde ıssız bir caddede yavaş yavaş ilerleyen kaplumbağa yavrusu dikkat çekti.

2020-04-27 12:23:28 -
Issız sokaklar kaplumbağaya kaldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde ıssız bir caddede yavaş yavaş ilerleyen kaplumbağa yavrusu dikkat çekti. Bir vatandaş tarafından kaldırıma çıkarılan kaplumbağa ağır adımlarla yoluna devam etti.


Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir kaplumbağa yavrusu şehre indi. Caddelerin boş olması nedeniyle şehre inen kaplumbağa yavrusu Alaşehir Menderes Mahallesi Hastane Caddesi’nde yola çıkarak ıssız caddede ağır ağır yürümeye başladı. Caddeye inen kaplumbağa kaldırım taşlarından dolayı caddeden çıkış bulamayınca cadde boyu yürürken, bir vatandaş kaplumbağa yavrusunu alarak, caddenin kenarındaki araziye bıraktı. Kaplumbağa ilk etapta yeşil otları yerken, ağır adımlarla arazide yoluna devam etti.

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