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İsrial işgal güçleri Gazze'de saldırdı: 2 şehit

Eli kanlı İsrail işgal güçleri, Gazze'de düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine saldırdı, 2 Filistinli şehit oldu 38'i gerçek mermi ile olmak üzere 66 Filistinli yaralandı.

06 Eylül 2019 Cuma 21:00
İsrial işgal güçleri Gazze'de saldırdı: 2 şehit

İsrail işgal güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine saldırısında 2 Filistinli şehit oldu, 38'i gerçek mermi ile olmak üzere 66 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Ali Sami el-Eşkar (17) ile kimliği henüz belirtilmeyen bir Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, gösterilerde 38'i gerçek mermiyle olmak üzere 66 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere saldırısında 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 21:00
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