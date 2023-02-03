İsrailli vicdansızlığı! Öz çocuklarına öyle bir şey yaptılar ki... Herkesin ağzı açık kaldı
İsrail'de bir çift, bilet almadıkları bebeklerini havaalanındaki kontuarda bırakıp uçağa binmeye çalıştı. Havalimanındaki personel yaptığı açıklamada tüm çalışanların "şokta olduğunu" söyledi.
İsrail Havalimanları İdaresi'nden yapılan açıklamada, ebeveynlerin ikisinin de Belçika pasaportuna sahip olduğu, Ryanair'in Brüksel uçuşuna binecekleri ancak check-in kontuarları kapandıktan sonra havaalanına varabildikleri için uçağa doğrudan gitmeyi denedikleri belirtildi.
Oğlan çocuklarını bırakarak güvenlik kontrolüne koşan çifti ise şoke olan havaalanı personeli ve güvenlik görevlileri durdurdu. Yerel basın bebeklerini almaları söylenen çiftin daha sonra sorgulanmak üzere götürüldüğünü bildirdi.
Havalimanındaki Ryanair personeli yaptığı açıklamada tüm çalışanların "şokta olduğunu" söyledi. "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. Gözlerimize inanamadık" diyen bir görevli ebeveynlerinin geri dönmesini bekleyen bebeğin görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.
Çiftin ve bebeğin daha sonra Brüksel'e gidip gitmedikleri ise açıklanmadı.
Kaynak: Euronews
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