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Dünya İsrailli vicdansızlığı! Öz çocuklarına öyle bir şey yaptılar ki... Herkesin ağzı açık kaldı
Dünya

İsrailli vicdansızlığı! Öz çocuklarına öyle bir şey yaptılar ki... Herkesin ağzı açık kaldı

İsrail'de bir çift, bilet almadıkları bebeklerini havaalanındaki kontuarda bırakıp uçağa binmeye çalıştı. Havalimanındaki personel yaptığı açıklamada tüm çalışanların "şokta olduğunu" söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 08:41:00 -
İsrailli vicdansızlığı! Öz çocuklarına öyle bir şey yaptılar ki... Herkesin ağzı açık kaldı

İsrail Havalimanları İdaresi'nden yapılan açıklamada, ebeveynlerin ikisinin de Belçika pasaportuna sahip olduğu, Ryanair'in Brüksel uçuşuna binecekleri ancak check-in kontuarları kapandıktan sonra havaalanına varabildikleri için uçağa doğrudan gitmeyi denedikleri belirtildi.

Oğlan çocuklarını bırakarak güvenlik kontrolüne koşan çifti ise şoke olan havaalanı personeli ve güvenlik görevlileri durdurdu. Yerel basın bebeklerini almaları söylenen çiftin daha sonra sorgulanmak üzere götürüldüğünü bildirdi.

Havalimanındaki Ryanair personeli yaptığı açıklamada tüm çalışanların "şokta olduğunu" söyledi. "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. Gözlerimize inanamadık" diyen bir görevli ebeveynlerinin geri dönmesini bekleyen bebeğin görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

Çiftin ve bebeğin daha sonra Brüksel'e gidip gitmedikleri ise açıklanmadı.

Kaynak: Euronews

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Yorumlar

Abdullah Murat

Hem inanmadım hemde kaskatı kalpli olanların şok olmalarına şaşırdım. İsrailin sözlerine güvenilmez. Onlar ölümlerinde ve ahiret gününde gerçekten şok olacaklardır. Allah onları Hz İbrahimin milletinden saymamaktadır onların açıkça küfrettiklerini şirk koştuklarını ve lanetlendiklerini bildirmektedir. Onlar emredilen namazı terkettiler Adı Ahmed olan peygamberi bekleyip durularken kendilerinden gelmedi diye inkara gittiler tabi olmadılar Müşriklerle işbirliği yaptılar Hz Meryeme iftira attılar ve peygamberlerini katlettiler Hz Üzeyr için Allahın oğlu dediler. Allah söndürmektedir; Dünyanın dörtbir tarafında fitne ateşi yakmak için koşuştururlar. Allah onlara zalim kullarını musallat etmeye hükmetti. Bu bakımdan kız çocuklarını esir erkek çocuklarını katleden firavunda belki hitlerde allahın bu hükmüdür. Onları dost veli edinen onlardandır

Putsavar

Bugün başka bir gazetede de antepte 6 yaşında çocuğunu tarlaya götürüp boğan birisinin haberi var. Hem de kamera kayıtlı. Ama haberin başlığında türkiyeli diye bir tabir yok.
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