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Dünya İsrailli teröristler, bıçaklı saldırı yalanıyla Filistinli yaşlı kadını şehit etti!
Dünya

İsrailli teröristler, bıçaklı saldırı yalanıyla Filistinli yaşlı kadını şehit etti!

İsrail'in asker görünümlü teröristleri Filistin'de terör estirmeye devam ediyor. İsrailli teröristlerin, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurarak ağır yaraladığı 60 yaşındaki Rihab Muhammed Musa Zalul'un şehit olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 23:11:00 -
İsrailli teröristler, bıçaklı saldırı yalanıyla Filistinli yaşlı kadını şehit etti!

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Beytüllahim kenti yakınında İsrail askerince vurulan ve kimlik bilgileri verilmeyen Filistinli bir kadının şehit olduğu belirtildi.

Yerel kaynaklar, hayatını kaybeden 60 yaşındaki kadının isminin Rihab Muhammed Musa Zalul olduğunu ve Beytüllahim kentine bağlı Husan kasabasında ikamet ettiğini dile getirdi.

İsrail akseri, bu sabah Beytüllahim yakınındaki Gush Etzion Kavşağı'nda bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Zalul'a ateş açarak ağır yaralamıştı. İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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