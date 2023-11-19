İsrailli sunucu kanlı sırlarını bir bir anlattı! Bu kadar şerefsizlik ancak siz de olurdu

İsrail’de televizyon kanalında konuşan bir sunucunun söyledikleri dinleyenleri ürpertti. “Gazze'ye geliyoruz. Lübnan'a geliyoruz. İran'a geleceğiz. Her yere geleceğiz. Kaç kişiyi öldüreceğimizi hayal edebiliyor musun?” diyen sunucu şu ifadeleri kullandı.

“Kaçınızı öldüreceğiz? Öldürdüğünüz, kaçırdığınız 1.300 kişinin her birinde. Bu rakamları tüm Arap tarihinde görmediniz. Sizi temin ederim ki, kafanız karışırsa, gelecektir. Sizi temin ederim ki gelecektir, hayal etmediğiniz sayılara ulaşmak mümkündür, onları elde etmek mümkündür. Ve biz Uluslararası Birliğe girmeye hazırız. ABD ve tüm dünyayla savaşmaya hazırız. Tüm destekçileriniz de dahil olmak üzere hepinizin Allah'ın huzuruna çıkmanız ne kadar zaman alacak? Öldüreceğiz, belli olacak. Duygular bu. O halde sosyal medyada bekleyin. Özgür bir Filistin yapın. Bütün ağlamanı yap. Seni yok edeceğiz.”

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