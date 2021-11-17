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Dünya İsrailli STK’dan itiraf: Yerleşimci şiddeti işgal için kullanılıyor
Dünya

İsrailli STK’dan itiraf: Yerleşimci şiddeti işgal için kullanılıyor

İsrailli sivil toplum kuruluşu B’tselem, İsrail’in işgal altındaki Batı Yaka’da, işgalci Yahudi yerleşimcilerin şiddeti aracılığıyla Filistinlilere ait topraklara el koymasını “Devlet İşi” isimli bir raporla detaylandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 13:00:00 -
İsrailli STK’dan itiraf: Yerleşimci şiddeti işgal için kullanılıyor

Batı Yaka’daki yerleşimcilerin, ele geçirmek istedikleri topraklardaki Filistinli nüfusa yönelik, “fiziksel şiddet, taş atma, tehdit etme, tarlalarını yakma, ağaçlarına ve ürünlerine zarar verme, mahsullerini çalma, gerçek mermilerle ateş açma, evlerini, arabalarını tahrip etme nadiren de cinayete varan” şiddet yollarına başvurduğuna raporda işaret edildi. İsrail askerlerinin, Filistinlilere saldıran Yahudi yerleşimcilere müdahale yetkileri olmalarına rağmen bu saldırılara göz yumduğu, bölgeden uzaklaştırmak için Filistinlilere karşı şiddete başvurduğu aktarıldı. İsrail’in, yerleşimci şiddetini işgal alanını genişletmek ve Filistinlilerin kendi tarım arazilerine ulaşmalarına engel olmak için kullandığı vurgulanan raporda, incelenen dört Yahudi yerleşimci tarım projesi sonucunda 38 bin 300 dönüm Filistin arazisini işgal ettiği, Filistinlilerin 20 bin dönüm tarım arazisine erişiminin engellendiği kaydedildi.

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