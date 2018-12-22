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İsrailli 'Sarı Yelekliler' Netanyahu'yu istifaya çağırdı: Suç Başbakanı Bibi eve git!

İsrail'de, bir grup "sarı yelekli" gıda sektörü başta olmak üzere ülkedeki hayat pahalılığını protesto etti. Eylemciler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resminin yer aldığı "Suç Başbakanı" yazılı pankartlar açarak istifaya çağırdı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 23:56
İsrailli 'Sarı Yelekliler' Netanyahu'yu istifaya çağırdı: Suç Başbakanı Bibi eve git!

Başkent Tel Aviv'de toplanan yaklaşık 300 "sarı yelekli" protestocu, hayat pahalılığı nedeniyle hükümeti hedef alan sloganlar attı. Protestocular, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resminin yer aldığı "Suç Başbakanı" yazılı pankartlar açarken, Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

Farklı yaş gruplarından eylemciler, sık sık, "Bibi (Netanyahu) eve git" sloganı atarak İsrail'deki hayat pahalılığına tepki gösterdi. Gösteriye katılan 52 yaşındaki bir çocuk annesi Nathalie Slama, 30 yıl önce Fransa'dan ailesini geride bırakarak İsrail'e geldiğini belirterek ülkedeki pahalılıktan dolayı birçok ürünü alamadıklarını ve yaşam standardından fedakarlık yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Öğretmenlik yaptığını aktaran Slama, hayat pahalılığı nedeniyle 12 yaşındaki kızının Fransa'ya dönmeyi düşündüğünü belirtti. Slama, "Bu ülkede 30 yıl yaşadıktan sonra kızımın Fransa'ya dönüp orada yaşadığını görmek istemiyorum. Bu benim için kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Başbakan Netanyahu'nun hayat pahalılığının önüne geçmek için hiçbir şey yapmadığını ifade eden Slama, hükümetin kendilerine çok az çocuk yardımı yaptığını dile getirdi.

'Halk hayat pahalılığından bıktı'

Halkın hayat pahalılığından bıktığını ve ülkede tekelin hakim olduğunu savunan Slama, "Bugünkü protesto bir başlangıç. Yavaş yavaş bu protestolara katılanların sayısının artacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Sarı yelekliler, geçen hafta da Tel Aviv'de hayat pahalılığını protesto etmişti. İsrail, dünyada hayat pahalılığının en yüksek olduğu ülkelerin arasında gösteriliyor.

Bu yıl yapılan bir araştırmaya göre, Tel Aviv birçok Avrupa başkentini geride bırakarak dünyanın en pahalı şehirleri arasında 9. sırada yer aldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 23:56
  1. israil
  2. Binyamin Netanyahu

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