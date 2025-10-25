İsrailli milletvekili isyan etti “Harekete geçin” Katil yeni soykırım peşinde!

İsrail Knesset üyesi Ofer Cassif, işgal altındaki Batı Yaka’da kitlesel zulümlere doğru yaklaşıldığını söyleyerek uluslararası topluma “başka bir soykırımı beklemeyin” çağrısı yaptı.

Cassif, Trump’ın Knesset’teki konuşmasını eleştirirken, Netanyahu hükümetini “faşist darbe” peşinde olmakla suçladı.

"ARTIK BEKLEMEYİN, ŞİMDİ HAREKETE GEÇİN"

Cassif, “Uluslararası topluma sesleniyorum. Gazze’deki soykırımı durdurmak için müdahale etmek için çok uzun süre beklediniz. Batı Yaka’da benzer bir senaryo yaşanmasını beklemeyin, çünkü buna çok yaklaştık” dedi.

Hem Filistinliler hem de İsrailliler için tehdidin arttığını belirten milletvekili, “Şimdi harekete geçin. Bu iki tehlikeyi durdurmak için mümkün olan her şeyi yapın ,bu tehlikeler hem Filistinlileri hem de İsraillileri, nihayetinde de tüm bölgeyi ve dünyayı tehdit ediyor. Bu sadece adalet meselesi değil; bunu durdurmak sizin de çıkarınıza” sözlerini de ekledi.

"KNESSET'TE TRUMP TİYATRAL BİR PERFORMANS SERGİLEDİ"

Cassif, ABD Başkanı Donald Trump’ın Knesset’teki konuşmasını “tiyatro” olarak nitelendirip, konuşmayı “birbirleriyle bağlantılı olmayan kelimelerin bir araya getirilmesinden ibaret” bulduğunu söyledi. Ayrıca kendisi ve milletvekili Ayman Odeh’in “Filistin’i tanıyın” yazılı pankart açtıkları için salondan çıkarıldığını hatırlattı.

“Bizim mesajımız buydu” dedi Cassif. “Bu çatışmanın tek çözümü, hem Filistinliler hem de İsrailliler için kan dökülmesini, yıkımı ve acıyı durdurmanın tek yolu, Filistin’i tanımak ve İsrail’in yanında gerçek, bağımsız, egemen bir Filistin devleti kurmaktır.”

"HÜKÜMET FAŞİST BİR DARBE TAMAMLAMAK İSTİYOR"

Cassif, hükümetin önümüzdeki aylarda üç ana hedefi olduğunu söyledi: yargının bağımsızlığını ortadan kaldırmak, medyanın bağımsızlığını yok etmek ve kalan sivil hakları ortadan kaldırmak. Cassif bu hedefleri “faşist bir darbe” olarak nitelendirdi ve hükümetin demokrasinin kalan unsurlarına savaş açtığını savundu.

BATI YAKA'DA ŞİDDET ARTIYOR

Cassif, son dönemde Batı Yaka’da, özellikle Filistinli zeytin toplayan aktivistlere yönelik şiddetin arttığını söyledi.

“İşgal güçleri, terörist yerleşimcilere yer açmak için onları topraklarından kovdu; sadece dövmekle kalmadılar, yiyeceklerini çaldılar ve topraklarını ele geçirdiler. Bu, ilhak planının bir parçası” dedi. Cassif bu uygulamaları hükümet politikalarının bir sonucu olduğuna değindi.

"GERÇEK BİR MUHALEFET YOK"

Cassif, İsrail’de gerçek bir muhalefetin bulunmadığını, mevcut muhalefetin büyük ölçüde koalisyonla aynı çizgide olduğunu ve siyasi rekabetin “bir sonraki Netanyahu’nun kim olacağı” etrafında döndüğünü söyledi.

Yaklaşan seçimlerle ilgili olarak da Cassif, hükümetin seçimleri iptal etmeye veya adaletsiz bir zemine dönüştürmeye çalışabileceği uyarısında bulundu.

"İŞGAL SONA ERECEK"

Cassif, her şeye rağmen uzun vadede olumlu bir tabloya inanmak istediğini belirtti:

“Filistin devleti ve işgalin sona ermesi, ileriye giden tek yol budur. Kısa vadede olumsuzluklar olacak; ancak uzun vadede olumlu sonuçlar göreceğimize inanıyorum. Bence işgal birkaç yıl içinde sona erecek.”