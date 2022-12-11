İsrailli milletvekili böyle kin kustu! "Fazla merhametli davranıyoruz"

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi Milletvekili Zvika Fogel, İsrail’in Filistinlilere karşı "fazla merhametli" olduğunu söyledi.

Binyamin Netanyahu’nun kurması beklenen koalisyon hükümetinin ortağı aşırı sağcı Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi Milletvekili Fogel, İngiliz televizyonu Channel 4’e konuştu.

"Bin Filistinli anne ağlasın"

Fogel, sunucunun, "Sürekli güvenlikten bahsediyorsunuz. Ancak devamlı olarak bu çatışmada ölen Filistinlilerin sayısı İsraillilerden daha fazla. Eğer daha fazla güvenliğe ihtiyacı olan bir taraf varsa bunun Filistinliler olması gerekmez mi?” sorusuna şöyle cevap verdi:

Kim bana zarar vermek isterse, ben ona zarar veririm. Orantılılık kavramının artık var olmaması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden size hiç de hoş olmayan bir şey söyleyeyim: Bir İsrailli anne mi bin Filistinli anne mi ağlayacak (diye seçecek olsak), bin Filistinli anne ağlasın.

İsrailli politikacı, "Biz (Filistinlilere) çok merhametli davranıyoruz. Artık buna son vermeliyiz. Bunun ırkçılıkla ilgisi yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı