İsrailli maymundan Türkiye’ye hadsiz tehdit: Askeri operasyon dahil her senaryoya hazırlık yapıyoruz

Terörist İsrail’in Ticaret Bakanı Bezalel Smotrich'in Türkiye hakkındaki haddini aşan küstahlığı büyük dikkat çekti. Aşağılık maymun, Türkiye'yi askeri operasyonla tehdit etti. Smotrich, “Askeri müdahale dahil her türlü senaryoya hazırlık yapıyoruz. Bize bir tehdit olduğunu biliyoruz ve tıpkı İran’ın bunu yapmasına izin vermediğimiz ve vermeyeceğimiz gibi, Türkiye’nin de İsrail’in varlığını tehdit etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

NETANYAHU: BİZE DOĞRUDAN TEHDİT

Smotrich'in bu sözleri ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına onay vereceği ve CAATSA yaptırımlarını kaldıracağını duyurmasının ardından geldi. Bu karar, İsrail hükümeti tarafından ülkeleri için doğrudan bir tehdit olarak yorumlanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da CNN'e verdiği röportajda Türkiye'ye F35 satışına karşı olduklarını, bunun kendileri için doğrudan tehdit olduğunu bir kere daha belirtmişti.