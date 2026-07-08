İsrailli maymundan Türkiye’ye hadsiz tehdit: Askeri operasyon dahil her senaryoya hazırlık yapıyoruz
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD’nin Türkiye’ye F-35 satışını onaylayacağını açıklamasının ardından İsrail’den Türkiye’ye küstah tehdit açıklaması geldi. İsrailli Bakan Bezalel Smotrich askeri müdahale dahil her senaryoya hazırlandıklarını söylerken, teröristbaşı Netanyahu da F-35 kararını doğrudan kendilerine tehdit olarak nitelendirdi.
Terörist İsrail’in Ticaret Bakanı Bezalel Smotrich'in Türkiye hakkındaki haddini aşan küstahlığı büyük dikkat çekti. Aşağılık maymun, Türkiye'yi askeri operasyonla tehdit etti. Smotrich, “Askeri müdahale dahil her türlü senaryoya hazırlık yapıyoruz. Bize bir tehdit olduğunu biliyoruz ve tıpkı İran’ın bunu yapmasına izin vermediğimiz ve vermeyeceğimiz gibi, Türkiye’nin de İsrail’in varlığını tehdit etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.
NETANYAHU: BİZE DOĞRUDAN TEHDİT
Smotrich'in bu sözleri ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına onay vereceği ve CAATSA yaptırımlarını kaldıracağını duyurmasının ardından geldi. Bu karar, İsrail hükümeti tarafından ülkeleri için doğrudan bir tehdit olarak yorumlanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da CNN'e verdiği röportajda Türkiye'ye F35 satışına karşı olduklarını, bunun kendileri için doğrudan tehdit olduğunu bir kere daha belirtmişti.