İsrailli kaynaklardan sızan Lübnan bilgisi! 'Ordu bunu istemiyor'

Golan Tepeleri'ndeki roketli saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti.

Siyonist İsrail saldırının sorumlusu olarak Lübnan Hizbullahı'nı gösterdi. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada ise saldırıyla ilgilerinin olmadığı ifade edildi.

İsrail sorumluluğunu Hizbullah'a yüklediği saldırıyı gerekçe göstererek Lübnan'a savaş açmaya hazırlanırken İsrailli yetkililerden flaş bir açıklama geldi.

Adı açıklanmayan aralarında üst düzey savunma görevlilerinin de bulunduğu İsrailli yetkililer, İsrail'in çatışmaya hazırlandığını söyledi.

'Ordu topyekün savaş istemiyor'

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi adını açıklamadığı yetkililere dayandırdığı haberinde, Hizbullah’a verilecek karşılığın “sınırlı ama önemli” olacağını yazdı.

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Habere göre, ABD'den İsrail'e dönen İsrail Başbakanı katil Netanyahu, Güvenlik Kabinesi'ni topladı. İsrail Güvenlik Kabinesi; Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a Hizbullah'a ne zaman ve nasıl yanıt verileceğine ilişkin karar yetkisi verdi. İsrail yayın organının aktardığına göre adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, ülkelerinin Hizbullah’a saldırı hazırlığında olduğunu ancak ordunun Hizbullah'a karşı topyekûn bir savaşa girmek istemediğini dile getirdi.