İsrailli isim Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun yüzüne söyledi: Bu olursa Türkiye'ye gelirim

Filistin'deki temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'e gitti.

Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu İsrail'de mevkidaşı Yair Lapid ile görüştü.

Çavuşoğlu ile Lapid görüştü

Batı Kudüs'te bir araya gelen iki isim, daha sonra heyetler arası toplantıya katıldı.

Çavuşoğlu ve Lapid, zirvenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

Türkiye davetine döner kebaplı yanıt

İsrailli turistlere Türkiye davetinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Lapid'i de ağırlamak istediğini söyledi.

Çavuşoğlu, Lapid'e dönerek, "Açık ve samimi görüşmeleri gerçekleştirmek ve iş birliğimizi daha da devam ettirmek üzere sizin de Türkiye'ye ziyaretinizi dört gözle bekliyorum." dedi.

Yair Lapid, Çavuşoğlu'na "Döner kebap olacaksa geliyorum." yanıtını verdi.