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Dünya İsrailli işgalcilerin başından yaraladığı çocuk şehid düştü
Dünya

İsrailli işgalcilerin başından yaraladığı çocuk şehid düştü

Batı Şeria'nın Tubas kentinde işgalci siyonistler tarafından başından vurularak yaralanan 17 yaşındaki Mahmud Macid Muhammed El-Ayidi şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 15:23:00 -
İsrailli işgalcilerin başından yaraladığı çocuk şehid düştü

Siyonist işgalcilerin Filistin topraklarında döktüğü gözyaşı ve kan dinmek bilmiyor.

İşgalci siyonistler, Batı Şeria'nın Tubas kentinde bulunan El-Fari'a Mülteci Kampı'nda yaptıkları saldırı esnasında 17 yaşındaki Mahmud Macid Muhammed El-Ayidi'yi başından vurdu.

Ağır yaralan El-Ayidi tedavi için Tubas Türk Hastanesine kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Öte yandan kampa yaptıkları saldırı esnasında işgalci siyonistler tarafından alana salınan köpekler Ahmed El-Hatib isimli çocuğu bacağından ısırdı.

HAMAS, şehit El-Ayidi için taziye mesajı yayınlayarak Filistin halkının işgal rejiminin saldırgan tutumuna karşı mücadeleyi sürdürmeye ve bu mücadeleyi vatanın her parçasına yaymaya davet etti. (İLKHA)

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