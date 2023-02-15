İsrailli işgalcilerin başından yaraladığı çocuk şehid düştü

Siyonist işgalcilerin Filistin topraklarında döktüğü gözyaşı ve kan dinmek bilmiyor.

İşgalci siyonistler, Batı Şeria'nın Tubas kentinde bulunan El-Fari'a Mülteci Kampı'nda yaptıkları saldırı esnasında 17 yaşındaki Mahmud Macid Muhammed El-Ayidi'yi başından vurdu.

Ağır yaralan El-Ayidi tedavi için Tubas Türk Hastanesine kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Öte yandan kampa yaptıkları saldırı esnasında işgalci siyonistler tarafından alana salınan köpekler Ahmed El-Hatib isimli çocuğu bacağından ısırdı.

HAMAS, şehit El-Ayidi için taziye mesajı yayınlayarak Filistin halkının işgal rejiminin saldırgan tutumuna karşı mücadeleyi sürdürmeye ve bu mücadeleyi vatanın her parçasına yaymaya davet etti. (İLKHA)